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СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

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СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і тримало у страху жителів Івано-Франківської області. У ході масштабної спецоперації затримано лідерів та учасників банди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За даними слідства, вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством.

Встановлено факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп’ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його.

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Ще в одного мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тис. дол. за повернення неіснуючого боргу. При цьому погрожували потерпілому фізичною розправою з його родиною.

Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 млн грн з місцевої жительки. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози насильством.

За інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входило 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

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Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за:

  • ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
  • ст. 186 (грабіж),
  • ст. 187 (розбій),
  • ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті 01
СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті 02
СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті 03
СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті 04

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність учасників угруповання до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Операцію із викриття і затримання зловмисників проводили співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Топ коментарі

  • Vitia Ma
    Зазвичай таке відбувається під кришою смотрящого який башляє місцевим мусорам.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    зачем рыла рузкомировцев скрывать?
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Это прежде всего слабость осознания народом что пока не нация мы. Есть конституционное базовое право на личную защиту. Базовое составляющее в любой конституции, любой страны. Право на личное оружие в рамках закона! Не путать с охотничьим---это узкая специализация, охота. Наличие личного оружия по закону сразу меняет всю конфигурацию поведения в обществе всех. Не обязательно покупать всем, и не бегут покупать (по статистике) все когда разрешают. Но осознание того что оно возможно есть у любого останавливает тех прежде всего, у кого оружие вне закона на руках---банальных уголовников. Не было бы подобного почти в стране, если бы был такой принят закон. Напоминаю---в Молдове так с 1993г.
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