СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
За даними слідства, вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством.
Встановлено факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп’ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його.
Ще в одного мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тис. дол. за повернення неіснуючого боргу. При цьому погрожували потерпілому фізичною розправою з його родиною.
Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 млн грн з місцевої жительки. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози насильством.
За інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входило 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за:
- ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
- ст. 186 (грабіж),
- ст. 187 (розбій),
- ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність учасників угруповання до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Операцію із викриття і затримання зловмисників проводили співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.