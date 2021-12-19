РФ, порушуючи Мінські домовленості, стягнула до лінії фронту на Донбасі 102 одиниці військової техніки, - пресцентр ОС. КАРТА
Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку операції Об’єднаних сил.
Отже в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ за межами виділених місць зберігання озброєння в районі Тернового виявлено 34 танки Т-72, 14 танки Т-64, 16 ББМ; з порушенням ліній відведення - 4 САУ 2С1, 3 буксирувані гаубиці Д-30. Поблизу Покровки за межами виділених місць зберігання озброєння виявлено 15 танків Т-72, 2 танки Т-64, 1 САУ 2С1, 13 ББМ.
В зоні дій так званого 2 армійського корпусу PA РФ, в районах Паньківки, Стукалової Балки, Смілого та Новогригорівки під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ зафіксовано постановку перешкод засобами РЕБ збройних формувань РФ.
Також окупанти перешкоджали роботі СММ ОБСЄ.
"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.
Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - резюмують в повідомленні.