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РФ, порушуючи Мінські домовленості, стягнула до лінії фронту на Донбасі 102 одиниці військової техніки, - пресцентр ОС. КАРТА

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Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку операції Об’єднаних сил.

Отже в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ за межами виділених місць зберігання озброєння в районі Тернового виявлено 34 танки Т-72, 14 танки Т-64, 16 ББМ; з порушенням ліній відведення - 4 САУ 2С1, 3 буксирувані гаубиці Д-30. Поблизу Покровки за межами виділених місць зберігання озброєння виявлено 15 танків Т-72, 2 танки Т-64, 1 САУ 2С1, 13 ББМ.

В зоні дій так званого 2 армійського корпусу PA РФ, в районах Паньківки, Стукалової Балки, Смілого та Новогригорівки під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ зафіксовано постановку перешкод засобами РЕБ збройних формувань РФ.

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Також окупанти перешкоджали роботі СММ ОБСЄ.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - резюмують в повідомленні.

РФ, порушуючи Мінські домовленості, стягнула до лінії фронту на Донбасі 102 одиниці військової техніки, - пресцентр ОС 01

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Меркель поставила раком Германию перед рашкой:

    1. вывела из генерации АЭС
    2. пролоббировала СП-2

    результат - энергозависмость Германии от рашки
    и угроза европейской безопастности

    Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вот тебе хорошие новости на ночь - а я баиньки.

    Fuat


    @lilygrutcher

    ·
    1 ч

    Комитет по иностранным делам парламента Германии отвергает требование Путина положить конец расширению НАТО на восток.

    Германия постепенно меняется. Вчера новый министр иностранных дел Анналена Баербок уволила двух пророссийских чиновников. Хорошо, что Меркель больше нет.

    German Parliament's Foreign Affairs Committee rejects Putin's demand for an end to NATO's eastward expansion.
    Germany is gradually changing. New FM Annalena Baerbock fired two pro-Russian FM officials yesterday. It's good Merkel's gone.
  • Джони Ток
    Виновник такой цени на газ в ЕС---- Германия и Меркель!!!!!! И Макрон
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