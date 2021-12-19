Смертельна ДТП під Кривим Рогом: "ЗАЗ Sens" зіткнувся з фурою та згорів. ФОТОрепортаж
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На в'їзді до Кривого Рогу Дніпропетровської області сталася смертельна аварія за участю фури. Друге авто після зіткнення загорілося.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що ДТП сталася напередодні ввечері на трасі Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв. На місці рятувальники встановили, сталося зіткнення двох автомобілів - вантажівки MAN і "ЗАЗ Sens". Після удару легковий автомобіль загорівся.
"При ліквідації пожежі в легковому автомобілі "ЗАЗ Sens" співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя (водій транспортного засобу)", - йдеться в повідомленні.
Поліція встановлює обставини ДТП.