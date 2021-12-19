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Смертельна ДТП під Кривим Рогом: "ЗАЗ Sens" зіткнувся з фурою та згорів. ФОТОрепортаж

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Смертельна ДТП під Кривим Рогом: "ЗАЗ Sens" зіткнувся з фурою та згорів. ФОТОрепортаж
На в'їзді до Кривого Рогу Дніпропетровської області сталася смертельна аварія за участю фури. Друге авто після зіткнення загорілося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що ДТП сталася напередодні ввечері на трасі Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв. На місці рятувальники встановили, сталося зіткнення двох автомобілів - вантажівки MAN і "ЗАЗ Sens". Після удару легковий автомобіль загорівся.

"При ліквідації пожежі в легковому автомобілі "ЗАЗ Sens" співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя (водій транспортного засобу)", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює обставини ДТП.

Смертельна ДТП під Кривим Рогом: ЗАЗ Sens зіткнувся з фурою та згорів 01
Смертельна ДТП під Кривим Рогом: ЗАЗ Sens зіткнувся з фурою та згорів 02

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Топ коментарі

  • СТАС ЧОРНИЙ
    Страшна трагедія,не дай Боже!!!! Хочу вставити свої 5-ть копійок в захист Сенса. На свої гроші,машина СУПЕР!!Говорю як майстер ремонту,в зрівнянні з ВАЗ приблизно як Вольво і Волга 24-ка. Легкий в ремонті,запчастини доступні,не вибагливий,але звісно,безпека не найвищому рівні,але і кузов і інше на порядок вище від китайців(Чері,Джилі) Як говориться,машина по грошах.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    в каждом Ланосе есть Сенс
    - помните рекламу?
    Ланос 1,5 куб - Сенс 1,3 куб
    Метал и защита - бумага - жинку на капот не посадишь если что..
    У меня самого есть Ланос с двигателем Опель - ни как не могу расстаться - экономный, дешевый и без заморочек..
    Рабочая лошадь, которую не жалко..
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Не гацайте ,малыши.Будете живее.Главная заповедь.Алкоголь и скорость - наши враги .Под Алкоголем понимаю и все остальное.Уступайте дорогу.И пешеходу -тоже.Это - признак вежливой цивилизованности.Пешеходы - на права не сдают.
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