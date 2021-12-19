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Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти. ФОТОрепортаж

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У Бахмачі Чернігівської області працівники поліції затримали 54-річного депутата міської ради. якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"18 грудня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП: водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У місті Бахмач Чернігівської області поліцейські затримали водія автомобіля, 54-річного депутата міської ради. якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.

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Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти 01
Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти 02
Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти 03
Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти 04

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області.

"Поліція встановила особу водія автомобіля - це 54-річний депутат міської ради. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - уточнили в поліції Чернігівщини.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Нині поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Досудове розслідування триває.

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