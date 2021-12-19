20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу. ФОТОрепортаж

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, випала рекордна кількість снігу. Такої висоти полярники не фіксували вже 20 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

"До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж… 2,75 м: це найбільше значення за останні 20 років", - повідомили в центрі.

Попередній рекорд, як зазначили в антарктичному центрі, було встановлено у 2016 році. Тоді рівень снігу становив 2,65 метра, що на 10 сантиметрів менше, ніж цьогоріч.

"На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінятка не постраждали", - додали в центрі.







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