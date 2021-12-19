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Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві сталася масова ДТП. Водій Toyota Camry врізався в припарковані машини, що стояли біля проїжджої частини. В результаті було пошкоджено понад 10 авто, а транспорт винуватця аварії після зіткнення загорівся.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку dtp.kiev.ua.

Автомобільна троща сталося вночі біля ЖК "Парковий" на вулиці Вишгородській, 45, на масиві Вітряні Гори в Подільському районі.

Зазначається, що водій, який влаштував справжній погром на дорозі, поводився неадекватно, а після ДТП вибрався зі своєї "Тойоти", надів маску і просто втік. Сама ж машина винуватця аварії спалахнула.

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"За свідченням очевидців, постраждало 15 автомобілів, багато сильно розбиті", - йдеться в повідомленні.

Також свідки аварії розповідають, що водій їхав на величезній швидкості. Спочатку він зачепив одну машину, що стояла біля узбіччя, через що його повело, і далі "Тойота" протаранила ще з десяток авто.

Також прибули співробітники поліції, рятувальники і медики "швидкої допомоги". Правоохоронці з'ясовують деталі та обставини нічної автотрощі.

Наразі відомостей про можливих постраждалих немає.

Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік 01
Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік 02

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Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік 03
Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік 04
Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік 05

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Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік 06
Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік 07

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    чергове дурко під наркотою або бухлом...
  • Ksenia VB
    Кияни ! Коли ви станете українцями ?
    Чесне слово, аж верне від собачого нарєчія. Ще й у столиці.
  • 18c49ed2
    Бляхер - это состояние мозгов и состояние души. Ищите его теперь.
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