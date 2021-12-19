Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку dtp.kiev.ua.
Автомобільна троща сталося вночі біля ЖК "Парковий" на вулиці Вишгородській, 45, на масиві Вітряні Гори в Подільському районі.
Зазначається, що водій, який влаштував справжній погром на дорозі, поводився неадекватно, а після ДТП вибрався зі своєї "Тойоти", надів маску і просто втік. Сама ж машина винуватця аварії спалахнула.
"За свідченням очевидців, постраждало 15 автомобілів, багато сильно розбиті", - йдеться в повідомленні.
Також свідки аварії розповідають, що водій їхав на величезній швидкості. Спочатку він зачепив одну машину, що стояла біля узбіччя, через що його повело, і далі "Тойота" протаранила ще з десяток авто.
Також прибули співробітники поліції, рятувальники і медики "швидкої допомоги". Правоохоронці з'ясовують деталі та обставини нічної автотрощі.
Наразі відомостей про можливих постраждалих немає.