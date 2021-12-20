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В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА. ФОТОрепортаж

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У с. Чорнолізці Івано-Франківської області відкрили сучасний, енергоефективний та безбар’єрний дитячий садочок "Орлятко", який звели в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За оцінками фахівців Мінрегіону, цей дошкільний заклад став одним із найкращих в Україні.

Про це повідомила Івано-Франківська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Уже незабаром майже сотня діточок зможуть відвідувати новозбудований дитячий садочок і отримувати нові знання, уміння і навички. Тут створено надзвичайно комфортні умови, які пристосовані для сучасних потреб дітлахів, кімнати оснащені якісними меблями, ігровими куточками", - зазначила голова обласної адміністрації Світлана Онищук.

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Будівельні роботи велись з 2019 по 2021 роки. Загальна вартість об’єкта склала понад 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні будується понад 150 садочків, у планах – іще 300. Також уже збудовано 200 нових шкіл.

В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА 01
В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА 02
В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА 03

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Топ коментарі

  • Amber
    До чого тут Зеленсьаий зі своєю програмою, коли цей дитячий садочок і багато інших , почали будувати чотири роки тому 😠
  • jklpqrs
    Запомните, зебилы: показуха - пусть в пропасть. История ничему не научила. По сути этот маразм не отличается от маразма совкового: шарики, лозунги, миру, труд, май и т.д. Чем закончилось - знают все. Зебобики, а вы знаете?
  • Tema9
    Піпл схаває.
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