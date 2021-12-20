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ФСБ Росії керує Донбасом: туди були відправлені оперативні групи та спецназ, - контррозвідка СБУ. ФОТО

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Контррозвідкою СБУ було встановлено, як Росія управляє окупованими територіями Донбасу. ФСБ відправили оперативні групи та спецназ до Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію контррозвідки СБУ.

У СБУ зазначають, що РФ управляє Донбасом за допомогою так званих "міністерств державної безпеки", співробітників управління "В" (групи "Вимпєл") та оперативних груп ФСБ.

"У Луганську зазначена група складається орієнтовно з 13 осіб, у Донецьку - близько 15. Їх очолюють кадрові співробітники центрального апарату Федеральної служби безпеки Російської Федерації та їх особовий склад складається з кадрових оперативних співробітників ФСБ РФ. Як правило, це співробітники Воронезького, Ростовського та Краснодарського регіональних управлінь ФСБ. Ротації періодичні, два чи чотири місяці - залежить від обставин", - стверджує представник контррозвідки СБУ.

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У відомстві назвали імена п'ятьох керівників цих груп, які періодично бувають на Донбасі. Це Олександр Шингирьов (позивний "Арбат"), Олексій Корнєв (позивний "Айсберг"), Костянтин Максимов (позивний "Карел"), Станіслав Полянцев (позивний "Бродяга"), Андрій Курилкін (позивний "Дипломат"). Вони відповідають за кілька напрямків роботи.

ФСБ Росії керує Донбасом: туди були відправлені оперативні групи та спецназ, - контррозвідка СБУ 01

"Забезпечення контррозвідувального режиму на окупованих територіях, контроль за так званими органами влади окупованих територій. Це і організація охорони кордону ДНР-ЛНР з Російською Федерацією, з підконтрольними територіями Україні. Це і шифрований спеціальний зв'язок. Тобто всі функції, властиві органам безпеки - розповіли в СБУ.

При цьому "відомства ЛДНР" допомагають Росії. Їхні співробітники - це колишні працівники українських відомств. Проте керівні посади тепер обіймають громадяни РФ. Вони працюють під вигаданими іменами. Голова так званого "МДБ" "ЛНР" Анатолій Антонов насправді Рашид Садиков. Справжнє ім'я керівника "МДБ" угруповання "ДНР" Володимира Павленка – Володимир Євдокімов. Також громадянами Росії є співробітники "МДБ" "ЛНР" Микола Куренков і Микола Кравцов. Їхні справжні прізвища Курочкін і Крайній.

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ФСБ Росії керує Донбасом: туди були відправлені оперативні групи та спецназ, - контррозвідка СБУ 02

Також, за даними контррозвідки СБУ, на Донбасі перебувають бойові групи російського спецпідрозділу "Вимпєл". Здебільшого вони складаються із п'яти військовослужбовців. До їхніх функцій входить супроводження російських посадовців, які інкогніто приїжджають на Донбас, а також виконання бойових завдань на лінії фронту.

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Топ коментарі

  • olele
    ну, не тільки донбасом...

    Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
    Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
    Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
    Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
    Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
    Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

    Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
    Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
  • я гражданин Украины
    Мосад знае що із такими робити ....- а наші бігають по фірмочкам та борються - ОБІЛЕЧУЮТЬ тур фірмочки що роблять Ковід сертифікати ....- борцуни хренові ...
  • дмитрий иванов 527db324
    Так где конкретная работа против этих групп? Где наш ответ Чемберлену? Или охраной всякого непотрибу в Киеве и решением своих финансовых вопросов заняты соответствующие органы?
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