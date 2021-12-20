До міськради Львова увірвався чоловік із пістолетом, - поліція. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління поліції охорони у Львівській області у фейсбуці.
"На головний пульт централізованого спостереження центру технічної охорони УПО Львівської області надійшов сигнал "Тривога" з приміщення Львівської міської ради.
На площу Ринок 1, негайно прибув наряд реагування батальйону № 1 полку поліції охорони. У ході обстеження об’єкта було виявлено та затримано невідому особу, яка зайшовши в приміщення ЛМР, розмахувала предметом схожим на пістолет. Під час огляду у молодика було виявлено подріблену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну", - повідомили у поліції.
Зазначається, що затриманим виявився житель міста Львова 1995 року народження.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Львівського районного Управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області.