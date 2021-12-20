До міськради Львова увірвався чоловік із пістолетом, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львові озброєний чоловік увірвався до міської ради. Він розмахував пістолетом, а при собі мав речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління поліції охорони у Львівській області у фейсбуці.

"На головний пульт централізованого спостереження центру технічної охорони УПО Львівської області надійшов сигнал "Тривога" з приміщення Львівської міської ради.

На площу Ринок 1, негайно прибув наряд реагування батальйону № 1 полку поліції охорони. У ході обстеження об’єкта було виявлено та затримано невідому особу, яка зайшовши в приміщення ЛМР, розмахувала предметом схожим на пістолет. Під час огляду у молодика було виявлено подріблену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну", - повідомили у поліції.

Зазначається, що затриманим виявився житель міста Львова 1995 року народження.

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На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Львівського районного Управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області.







Фото: поліція/фейсбук