Загиблого захисника України Станіслава Запорожця провели в останню путь на Луганщині. ФОТО

20 грудня у місті Новодружеськ Луганської області відбулася церемонія прощання з Станіславом Олександровичем Запорожцем. Станіслав був старшим солдатом, військовослужбовцем 74-го окремого розвідувального батальйону. Він загинув 16 грудня в районі села Павлопіль Волноваського району на Донеччині внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться в матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

Станіславу було 30 років. До лав ЗСУ він потрапив у 2019-му, служив у розвідбаті.

За словами побратимів, Станіслав був патріотом та мав гарне почуття гумору.

"Станіслав запам’ятається назавжди душею компанії. Він сам особисто сильно дбав про згуртування військового колективу, мав виразне почуття гумору", - зазначив побратим загиблого Дмитро.

Як повідомив військовослужбовець ЗСУ Едуард, загинув розвідник від кулі снайпера, 16 грудня, в районі Павлополя, що на Донеччині.

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"Виконував завдання на бойовій позиції. Так сталося, що куля снайпера влучила в нього. Він отримав поранення, несумісне з життям. Загинув він миттєво. При цьому він був і в бронежилеті, і в касці. Порушень з його боку ніяких допущено не було. Це було ввечері, в темну пору доби", — розповів Едуард.

У Станіслава залишилась мати та молодший брат.





