Загиблого захисника України Станіслава Запорожця провели в останню путь на Луганщині. ФОТО
Про це йдеться в матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.
Станіславу було 30 років. До лав ЗСУ він потрапив у 2019-му, служив у розвідбаті.
За словами побратимів, Станіслав був патріотом та мав гарне почуття гумору.
"Станіслав запам’ятається назавжди душею компанії. Він сам особисто сильно дбав про згуртування військового колективу, мав виразне почуття гумору", - зазначив побратим загиблого Дмитро.
Як повідомив військовослужбовець ЗСУ Едуард, загинув розвідник від кулі снайпера, 16 грудня, в районі Павлополя, що на Донеччині.
"Виконував завдання на бойовій позиції. Так сталося, що куля снайпера влучила в нього. Він отримав поранення, несумісне з життям. Загинув він миттєво. При цьому він був і в бронежилеті, і в касці. Порушень з його боку ніяких допущено не було. Це було ввечері, в темну пору доби", — розповів Едуард.
У Станіслава залишилась мати та молодший брат.