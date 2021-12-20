Жінка під наркотиками вкрала яхту, щоб дістатися з Одеси до Миколаєва. ФОТО
Про це повідомляє Патрульна поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.
Про зникнення яхти повідомив її власник. Поруч із причалом поліцейські "виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі".
"На яхті перебувала 25-річна громадянка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалась потрапити до Миколаєва", - йдеться у повідомленні.
Під час перевірки через бази даних МВС з’ясувалося, що жінка перебуває в розшуку. Не неї двічі за рік складали протоколи за кермування в стані "алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння".
"На громадянку склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим", - підсумували в поліції.