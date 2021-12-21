Газ вибухнув у житловому будинку у Кам'янському, госпіталізовано людину, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"20 грудня о 16 год. 45 хв. у м. Кам’янське в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням", - повідомили у ДСНС.
Вогнем пошкоджено домашнє майно у квартирах № 15 та №16 на загальній площі 50 кв. м.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1994 року народження. З попереднім діагнозом "50% опіки тіла" працівниками екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення "Міської лікарні швидкої медичної допомоги".
Вибухом пошкоджено вікна та двері у квартирі №15, зруйновано міжкімнатні перестінки у квартирі № 15 та між квартирами № 15 і № 16. Після ліквідації пожежі виявлено тріщини та деформацію міжповерхової плити перекриття у квартирі № 19 на п’ятому поверсі.
Від газопостачання повністю відключено перший під’їзд будинку (квартири 1-20).
На гасіння пожежі залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.