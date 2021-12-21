Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст підозри.
"Так, 3.11.2021 Президентом України Порошенком П.О. скликано засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)...", - йдеться в тексті документу. Втім, як відомо у цей час посаду президента обіймав уже чинний глава держави Володимир Зеленський.
Документ раніше оприлюднив у блозі на Цензор.НЕТ адвокат Порошенка Ілля Новіков.
Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку.