Стан здоров’я українця Назаренка, якого російські окупанти незаконно утримують у Макіївській колонії, критичний, - Денісова закликала ОБСЄ і Червоний Хрест втрутитися у ситуацію

Стан здоров’я громадянина України Ігоря Назаренка, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області у Макіївській виправній колонії №32, критичний.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що з жовтня 2017 року Ігор був викрадений так званими "співробітниками МГБ ДНР" просто з робочого місця в лікарні м. Донецька, де він працював лікарем-хірургом.

"Кілька днів рідні не могли встановити його місцезнаходження, поки представники органів окупаційної адміністрації РФ не прийшли додому з обшуком через звинувачення Ігоря в "терористичній діяльності". Його піддавали фізичним та психологічним тортурам. 4 жовтня 2019 року Ігор Назаренко був засуджений за нібито "шпигунство" до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - пише Денісова.

Крім того омбудсмен зазначає, що Ігор має хронічні хвороби: до незаконного ув’язнення він переніс серйозне захворювання легень, що потребує регулярної профілактичної терапії. Перебування у сумнозвісній Макіївській випраній колонії №32 в умовах відсутності опалення та антисанітарії може спровокувати рецидив.

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За даними рідних, Ігор суттєво схуднув та серйозно хворіє, вірогідно на COVID-19. Медична допомога не надається. Хоча сам він допомагає як лікар своїм співкамерникам.

За інформацією Денісової, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організації принципово не допускаються до політично ув'язнених!

"Всі вищеназвані дії стосовно Ігоря є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року. Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ігоря Назаренка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою", - зазначає омбудсмен.

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"Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - резюмувала вона.



