Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка СБУ системно протидіє розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти оборонного потенціалу нашої держави. У Дніпропетровській області викрито колишнього посадовця одного з підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних військових відомостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисника незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України.

Встановлено, що цей колишній військовослужбовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.

Отримані секретні матеріали зберігав за місцем свого проживання.

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили:

флеш-носії з таємною військовою інформацією;

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.







Фото: сайт СБУ