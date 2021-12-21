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Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

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Сума задекларованих у межах податкової амністії активів нині становить 1,068 млрд грн, за останні два тижні вона зросла на 327%

Про це повідомив у Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд (гривень. – Ред.) задекларованих у межах податкової амністії громадян України", – написав він.

Збір до державного бюджету із зазначених коштів перевищив 51 млн грн, додав Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про податкову амністію: Основний масив платників, на яких ми розраховували, ще не декларує - це нас непокоїть

Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.

Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев 01
Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев 02

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Про Гетманцева :

    На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен,
    наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
    При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
    Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс. долларов.
    Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
    Даниил, шо там с маминой декларацией ???
  • vadym sestritsyn
    Да гениальный ты Гетманцев! Успокойся мы верим!
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    брешет как обычно...
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