Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев. ІНФОГРАФІКА
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Сума задекларованих у межах податкової амністії активів нині становить 1,068 млрд грн, за останні два тижні вона зросла на 327%
Про це повідомив у Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд (гривень. – Ред.) задекларованих у межах податкової амністії громадян України", – написав він.
Збір до державного бюджету із зазначених коштів перевищив 51 млн грн, додав Гетманцев.
Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.