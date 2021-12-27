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В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони. ФОТОрепортаж

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Зірки спорту взяли участь у новорічному зверненні президента України.

Жан Беленюк, Олег Верняєв та Юрій Чебан виставили у мережу фотографії, з яких зрозуміло, що вони знялися у новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони 01

Жан Беленюк 

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В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони 02

Олег Верняєв

В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони 03

Юрій Чебан 

35-річний одесит Юрій Чебан вже завершив кар'єру спортсмена та працює тренером збірної України з веслування на байдарках та каное. У 2012 та 2016 роках він був олімпійським чемпіоном з веслування на каное (одиночка, 200 метрів).

30-річний киянин Жан Беленюк виграв єдине для України золото в Токіо-2020. Борця греко-римського стилю визнали найкращим спортсменом 2021 року в Україні. Беленюк також є нардепом від фракції "Слуга народу".

28-річний Олег Верняєв є уродженцем Донецька. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро він став олімпійським чемпіоном зі спортивної гімнастики (вправи на брусах). 

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Кто-то будет это все смотреть?
  • Serhiy Shramko
    З Беленюком все зрозуміло, а от Чабану і Верняєву нащо так шкваритись? Вони потім не відмиють свою репутацію.
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    І це, на жаль, не військові герої...
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