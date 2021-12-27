Підліток викрав вантажівку, щоб покатати дівчину на Київщині, - поліція. ФОТО

Правоохоронці затримали підлітків, які викрали вантажівку у Київській області.

Про це у Facebook повдомляє патрульна поліції Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Учора близько 23-ї години інспектори села Чайок отримали орієнтування, де повідомлялось про викрадання транспортного засобу Iveco в смт Макарів. На території Бучанського району було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехват".

Близько 12-ї години ночі, на 32 км автодороги Київ - Чоп, патрульні помітили авто, яке підпадало під орієнтування. Побачивши службовий автомобіль, водій пришвидшився та намагався втекти, порушуючи правила дорожнього руху.

Через деякий час керманич зупинився, вийшов з транспортного засобу та побіг у лісосмугу. В автомобілі перебувала 17-річна пасажирка. Вона повідомила, що водій запропонував взяти цей транспортний засіб та покататися.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу та кінологічну службу. Спільними зусиллями правоохоронних служб, близько 2-ї ночі, ймовірного 17-річного викрадача виявили та затримали.

Слідчі встановлюватимуть всі обставини події.

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