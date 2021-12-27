Рейсовий автобус зіткнувся із авто на Одещині - 6 осіб постраждало, - Нацполіція. ФОТО

Водій рейсового мікроавтобуса "Mercedes", у якому перебували 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "BMW".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба поліції Одещини.

Зазначається, що аварія сталася на 35 км автодороги "Одеса-Миколаїв", до лікарні з різними травмами доставили обох водіїв та чотирьох пасажирів мікроавтобуса.

Попередньо відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, остаточна кваліфікація буде вирішена після встановлення ступенів тяжкості тілесних ушкоджень, які зазнали потерпілі. Триває слідство.

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