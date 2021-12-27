Прибічник "русской весны", націоналіст Просвірнін голим випав з вікна у центрі Москви. ФОТО

Єгор Просвірнін загинув на місці. Йому було 35 років.

Першими про його смерть повідомили телеграм-канали, згодом інформацію підтвердили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Просвірнін випав з вікна орендованої квартири на Тверському бульварі у Москві. На ньому не було одягу.

За інформацією телеграм-каналу "112", спочатку Просвірнін викинув у вікно ніж та газовий балончик. Також цей канал повідомляє, що сусіди чули, як у квартирі сварилися. А сам Просвірнін міг перебувати у стані наркотичного сп’яніння.

Просвірнін - засновник російського націоналістичного видання "Спутник и погром". Він активно підтримував окупацію Криму та бойові дії росіян на Донбасі. У 2017 році "Спутник и погром" було заблоковано за вимогою Генпрокуратури РФ через пропаганду ідей національної та релігійної ворожнечі. Наступного року видання оголосило про закриття.

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У 2016 році Просвірнін разом з письменником Едуардом Лімоновим та терористом Ігорем Гіркіним оголосив про створення органіхації "Комітет 25 січня". Згодом її перейменували у "Загальноросійський національний рух". Організація припинила своє існування фактично після створення.