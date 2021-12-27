Розвідувальний літак ВПС США RC-135V моніторив ситуацію на Донбасі. КАРТА
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Американський літак-розвідник Boeing RC-135V Rivet Joint з позивним HOMER19 Повітряних сил США здійснив політ над Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані радара, опубліковані польським спотером з ніком 360°Radar у твіттері.
Літак радіолектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint піднявся у повітря з авіабази Ханья на грецькому острові Крит у Середземному морі вранці 27 грудня, інформує Мілітарний.
Близько 9-ї години ранку він дозаправився над Чорним морем і почав моніторинговий польот над Україною.