Розвідувальний літак ВПС США RC-135V моніторив ситуацію на Донбасі. КАРТА

Американський літак-розвідник Boeing RC-135V Rivet Joint з позивним HOMER19 Повітряних сил США здійснив політ над Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані радара, опубліковані польським спотером з ніком 360°Radar у твіттері.

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Літак радіолектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint піднявся у повітря з авіабази Ханья на грецькому острові Крит у Середземному морі вранці 27 грудня, інформує Мілітарний.

Близько 9-ї години ранку він дозаправився над Чорним морем і почав моніторинговий польот над Україною.