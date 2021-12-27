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Розвідувальний літак ВПС США RC-135V моніторив ситуацію на Донбасі. КАРТА

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Американський літак-розвідник Boeing RC-135V Rivet Joint з позивним HOMER19 Повітряних сил США здійснив політ над Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані радара, опубліковані польським спотером з ніком 360°Radar у твіттері.

Розвідувальний літак ВПС США RC-135V моніторив ситуацію на Донбасі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідувальний літак ВПС США RC-135 вперше здійснив політ у небі України

Літак радіолектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint піднявся у повітря з авіабази Ханья на грецькому острові Крит у Середземному морі вранці 27 грудня, інформує Мілітарний.

Близько 9-ї години ранку він дозаправився над Чорним морем і почав моніторинговий польот над Україною.

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Топ коментарі

  • piligrim
    ну, если это видел флайрадар, то мокши и подавно... сидели тихо, надев шапочки из фольги... и, скорее всего, такие полеты заранее оговорены со всеми сторонами...
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    А внизу ситуацию за земле мониторили агенты Кремля Ермак и Гогилашвили.... У нас как не крот, обязательно лазиет по линии фронта.
  • Роман Кокоровець
    дядьку , зразу видно ,що ти з совка . так там і досі живеш ...
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