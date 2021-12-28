Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Полтаві завершилося зведення нового спортивно-видовищного комплексу "Акварена", який став найбільшим спортивним об’єктом області.

Про це повідомляє Полтавська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей спорткомплекс є унікальним для області. Він розроблений на основі стандартів та правил проведення змагань міжнародної Федерації плавання FINA та відповідає усім вимогам доступності. У ньому зможуть тренуватися спортсмени у складі олімпійської та паралімпійської збірних команд. Також тут проводитимуть міжнародні змагання.

За площею вся будівля розміром з футбольне поле – понад 7,8 тис. метрів квадратних.

Спортивно-видовищний комплекс "Акварена" добудований за програмою "Велике будівництво". До цього він 10 років був класичним довгобудом: його то будували, то відмовлялися від цієї ідеї, то по кілька разів передавали з балансу області на місто й навпаки.

У межах програми Полтавщина отримала державну субвенцію у розмірі 105 млн на відновлення будівництва. Будівельні роботи завершили менше ніж за рік.

Спорткомплекс поєднує три басейни для плавання в одній споруді: основний довжиною 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий.

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Також тут облаштували тренажерну та спортивну зали, тренерські приміщення, сучасні душові й санвузли, конференц-зал, офісні та службові приміщення, роздягальні, кабінети лікаря, косметолога і масажиста, SPA-зону, кімнати відпочинку та персоналу.

Раніше в області не було 50-метрового спортивного басейну закритого типу. Через це спортсмени тренувалися у басейні відкритого типу, скорочуючи тренування в холодну пору.

Будівництво цього спортивного об'єкта – це можливість розвивати на Полтавщині щонайменше п’ять видів спорту: спортивне плавання, водне поло, синхронне плавання, плавання серед спортсменів з інвалідністю (дефлімпійські та паралімпійські види спорту), єдиноборства, такі як дзюдо, греко-римська та вільна боротьба й інші.

Нагадаємо, за програмами "Велике будівництво" та "Здорова Україна" в Україні оновили та збудували уже 193 стадіони та 25 басейнів.

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