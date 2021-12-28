Меморіальну дошку воїну "Азова" Едуарду Шахову, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 27 грудня, у селі Долинське Хрестівської сільської ради Каховського району Херсонської області відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальної дошки Едуарду Олександровичу Шахову (позивний Шах), 12.12.1992 року народження, молодшому сержанту, командиру відділення 3-ї роти 2-го батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов" Східного оперативно-територіального об'єднання Національної Гвардії України, який загинув 04.09.2019 року в районі селища міського типу Зайцеве Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером (о 18.35 під час переміщення в укриття зазнав важкого кульового поранення грудної клітини в районі серця. Був оперативно доправлений до центральної районної лікарні в місті Бахмут, де за годину помер).

Про це повідомляє фейсбук-спільнота ГО "Єдина родина Херсонщини", передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні, 27 грудня, у селі Долинському Каховського району на будівлі місцевого Долинського ліцею урочисто відкрито меморіальну дошку полеглому за свободу та незалежність України воїну - командиру відділення в одній із рот легендарного полку " Азов" Національної Гвардії України Едуарду Шахову. Парамедику, котрий вмів рятувати життя та навчав цьому інших, вірному другу та безстрашному воїну. У полку " Азов" Едуард Шахов ніс службу з 2015 року. Загинув на передових позиціях зони АТО, захищаючи ціліність та незалежність України, 4 вересня 2019 року. Йому було всього 26 років.

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Боєць з позивним В’юн перебував поруч із Шахом, коли в нього влучила смертельна куля снайпера, та разом з Матусом надавав йому першу медичну допомогу. Згадуючи побратима, В’юн розповідає: "Він завжди був готовий захищати своїх. В одному бою, коли розпочався ворожий обстріл, Шах сказав нам залишатися в укритті, а сам схопив кулемет і пішов відстрілюватися. Ми, звичайно, не залишили його в тому бою. Але він був такою людиною, був готовий віддати життя, прикриваючи інших!"

Едуард, як справжній патріот, завжди носив із собою український стяг. Тож на День прапора спромігся вивісити його просто під носом у противника – аби ворог знав, на чиїй він землі, наголошують побратими загиблого азовця.

Сьогодні ж на навчальному закладі, де навчався Едуард з'явилась меморіальна дошка на його честь. Мужність і подвиг нашого земляка передаватиметься із покоління в покоління.

Низькій уклін мамі захисника за сина. Вічна пам'ять воїну світла Едуарду Шахову!" - зазначається у повідомленні.









































