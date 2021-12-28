У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На державному підприємстві "Антонов" у Києві представили перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р.

Заходи з нагоди викатки літака відбулися у вівторок, 28 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Міністр оборони Олексій Резніков під час огляду літака зазначив, що Україна створенням Ан-178-100Р доводить, що українці вміють себе захищати.

"Всі ми в дитинстві мріяли бути льотчиками, літати, але найскладніше збудувати літак. Мені здається, що символічним є те, що Україна демонструє свою обороноздатність завдяки об'єднаним зусиллям. Ця синергія і є запорукою нашої перемоги", - сказав міністр.

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Він підкреслив, що цих літаків буде випущено не лише три, як передбачено контрактом для Збройних сил України. "Їх буде більше", - заявив Резніков.

"Сьогодні ми демонструємо, що ми вміємо будувати, вміємо літати і вміємо себе захищати", - підкреслив міністр.

У свою чергу заступник головнокомандувача України генерал лейтенант Сергій Мойсюк зауважив, що Збройні сили України потребують сучасної, високотехнологічної, надійної і простої в користуванні військової техніки.

"Адже така техніка підвищує наші спроможності, збільшує нашу стійкість та наближає нас до перемоги. Даний літак є представником техніки, яка нам потрібна. Я впевнений, що цей літак буде своєчасно поставлений в ЗСУ і пілоти Повітряних сил ЗСУ будуть використовувати його на благо нашої перемоги", сказав він.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що Повітряні сили готові до прийому першого за роки незалежності України літака - Ан-178-100Р.

"Нам потрібно ще нелегкий шлях пройти - підготувати особовий склад пілотів на цей літак, нам потрібно підготувати інженерно-технічний склад для того, щоб ми могли освоювати, ремонтувати і виконувати завдання", - додав він і запевнив, що цей шлях буде швидко подолано.

Літак Ан-178-100Р призначений для перевезення людей (до 100 осіб), техніки, вантажу; десантування спеціальної техніки та парашутистів; а також медичної евакуації поранених та постраждалих.

































