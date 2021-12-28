Новини Фото • Оборона, Війна

У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

27 598164
На державному підприємстві "Антонов" у Києві представили перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р.

Заходи з нагоди викатки літака відбулися у вівторок, 28 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністр оборони Олексій Резніков під час огляду літака зазначив, що Україна створенням Ан-178-100Р доводить, що українці вміють себе захищати.

"Всі ми в дитинстві мріяли бути льотчиками, літати, але найскладніше збудувати літак. Мені здається, що символічним є те, що Україна демонструє свою обороноздатність завдяки об'єднаним зусиллям. Ця синергія і є запорукою нашої перемоги", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідувальний літак ВПС США RC-135V моніторив ситуацію на Донбасі. КАРТА

Він підкреслив, що цих літаків буде випущено не лише три, як передбачено контрактом для Збройних сил України. "Їх буде більше", - заявив Резніков.

"Сьогодні ми демонструємо, що ми вміємо будувати, вміємо літати і вміємо себе захищати", - підкреслив міністр.

У свою чергу заступник головнокомандувача України генерал лейтенант Сергій Мойсюк зауважив, що Збройні сили України потребують сучасної, високотехнологічної, надійної і простої в користуванні військової техніки.

"Адже така техніка підвищує наші спроможності, збільшує нашу стійкість та наближає нас до перемоги. Даний літак є представником техніки, яка нам потрібна. Я впевнений, що цей літак буде своєчасно поставлений в ЗСУ і пілоти Повітряних сил ЗСУ будуть використовувати його на благо нашої перемоги", сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Львівський авіаремонтний завод передав ЗСУ відновлений літак МіГ-29. ФОТО

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що Повітряні сили готові до прийому першого за роки незалежності України літака - Ан-178-100Р.

"Нам потрібно ще нелегкий шлях пройти - підготувати особовий склад пілотів на цей літак, нам потрібно підготувати інженерно-технічний склад для того, щоб ми могли освоювати, ремонтувати і виконувати завдання", - додав він і запевнив, що цей шлях буде швидко подолано.

Літак Ан-178-100Р призначений для перевезення людей (до 100 осіб), техніки, вантажу; десантування спеціальної техніки та парашутистів; а також медичної евакуації поранених та постраждалих.

У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 01
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 02
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 03
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 04
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 05
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 06
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 07
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 08
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 09
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 10
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 11
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 12
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 13
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 14
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 15
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 16
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р 17

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    гарна новина...
  • Старый зольдат
    Ага, а ещё он Храм Артемиды поджог и Чапаева из пулемёта расстрелял.
    Совсем забыл, он и брата своего родного в детстве убил.
    А вы случайно не тот его брат?
  • Орест Орест
    У друга отец работал на Богдане в Черкассах. Рассказывал историю одной мадам, которая классово ненавидела барыг и олигархов. Так вот барыги и олигархи ей в "белую" платили около 30 тыс. и это в Черкассах и 3 года назад. Но она решила что хуже не будет и топила за "новые лица" по итогу сокращение и биржа труда... От така она селяви....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини