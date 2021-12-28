Поліцейські на Дніпропетровщині припинили діяльність мінізаводу з виготовлення фальсифікованого пального. ФОТОрепортаж

Заходи з викриття проводилися у кілька етапів, за результатами яких встановили організатора, канали постачання та збуту низькоякісного пального. Збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки, зокрема державного.

За результатами проведення заходів правоохоронці вилучили 129 тисяч літрів пального, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями проводять відпрацювання нелегального ринку збуту нафтопродуктів. Зокрема під час таких заходів викрили "схему" збуту і виробництва низькоякісного пального. Мінізавод знаходився на території Кривогу Рогу. Налагодив незаконне виготовлення пального у промислових масштабах місцевий мешканець і залучив ще кількох спільників: відносно них у суді розглядається справа щодо організації підпільного виробництва та збуту нафтопродуктів на території регіону.

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Закуповувалася сировина у підприємства Івано-Франківської області. Шляхом додавання різних хімічних присадок фігуранти отримували "бензин" різних марок. Надалі низькоякісне пальне постачали до мережі автозаправних станцій міста й області та продавали його в обхід податкового законодавства. Крім того, реалізували фальсифікат шляхом укладання угод за результатами конкурсних торгів із державними підприємствами регіону.

Заходи з викриття злочинної "схеми" проводилися у кілька етапів. За їх результатами поліцейські припинили підпільне виробництво та збут фальсифікованого пального. За місцями знаходження НПЗ, АЗС, у транспортних засобах та місцями мешкання фігурантів правоохоронці провели 14 санкціонованих судом обшуків. Вилучили спецобладнання, 129 тисяч літрів пального на загальну суму майже 3,5 млн грн. Також розірвано договір, відповідно до якого до державного підприємства повинні були поставити пального на 25 млн грн.

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