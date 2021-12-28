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Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки однієї з військових частин Хмельницької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 01

"Військовослужбовець-контрактник разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки. Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав їх батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 02
Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 03

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Правоохоронці провели 12 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено і вилучено десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, а саме:

  • прилади нічного бачення;
  • гідропідсилювачі башт;
  • генератори;
  • перископи;
  • оптичні прилади;
  • засоби управління вогнем;
  • світломаскувальні комплекти та інше.

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 04
Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 05

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн гривень.

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 06

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Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 07

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Топ коментарі

  • дератизатор
    ****, гниди...
  • Слава Шустрий
    Звісно видно що підняли , якщо є де нові запчастини красти , а у 2014 завести двигуни не могли бо акумуляторів не було ( кажеш шлак радянський - озвуч що ти для армії ************** передав , може хоч на одну гвинтівку снайперську стягся , чи прилад нічного бачення , тепловізор , дрон (( згадуваний тобою Порошенко це робив і не триндів про велике президентське переозброєння , на відміну від зеленого чуда (( а що зробив ти для армії крім того що тут щойно ляпнув ?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Два дурка-мародера...
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