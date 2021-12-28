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Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Від травм жінка померла на місці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий телеканал "Відкритий".

Трагедія сталася на перетині проспекту Яворницького та вулиці Пастера. Трамвай, розвертаючись, зійшов з колії та затиснув жінку-пішохода між вагоном та світлофором. Вона померла на місці.

Видання зазначає, що у Дніпрі нині випало багато снігу, і це призвело до численних аварій та заторів. Над вечір ситуація лише погіршилася - пішов дощ та почалася ожеледиця.

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Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку 01
Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку 02

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Топ коментарі

  • DJ ZE baryga 73%
    Наскільки я знаю, то в Дніпрі потихеньку міняють совкове трамвайне полотно, зрозуміло, що не так як хотілося б, але в цьому допомагає наркоман зеленський - відбираючи останні два роки з бюджету міста по 2,5 млрд грн.
  • Ned Stark
    У Києва також забирає, причому ще більше, а потім критикує Кличка, що міст недобудований... Така-от "децентралізація" від зелених!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    розповідаю, Льоша: набагато менше, ніж зеко *****
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