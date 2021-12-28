Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Від травм жінка померла на місці.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий телеканал "Відкритий".
Трагедія сталася на перетині проспекту Яворницького та вулиці Пастера. Трамвай, розвертаючись, зійшов з колії та затиснув жінку-пішохода між вагоном та світлофором. Вона померла на місці.
Видання зазначає, що у Дніпрі нині випало багато снігу, і це призвело до численних аварій та заторів. Над вечір ситуація лише погіршилася - пішов дощ та почалася ожеледиця.