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Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення. ФОТОрепортаж

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Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі в місті. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи. 

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення 01
Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення 02
Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення 03
Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення 04

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Топ коментарі

  • Дмитрий Карасев 3d3f2df9
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  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Ну так и йух с ним
  • Димитрий CrimeaBandera
    Бидло на кожному кроці... Понти та агресія.
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