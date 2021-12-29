Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням. ДОКУМЕНТ

Кабмін звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 1739-р від 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Гарбарука Ігоря Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням", - сказано в документі.

Раніше про звільнення Гарбарука повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів. ФОТО

Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.



