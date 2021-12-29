Новини Фото

Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням. ДОКУМЕНТ

7 09442
Кабмін звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 1739-р від 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Гарбарука Ігоря Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням", - сказано в документі.

Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням 01

Раніше про звільнення Гарбарука повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів. ФОТО

Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.

Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням 02
Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Николай Сафронов
    Садовой выглядит таким счастливым как-будто он с ней провел переговоры перед фотосессией 🤣
  • Freken
    Что интересно - посмотрите на ВСЕХ присутствующих на фото. Какой-то грёбаный цирк уродов в "пинджаках". Дегенераты.
    И ото широконосое "замминистра" даже не постеснялось притаранить в ту тусню свою цицькотряску. Ведь и ежу понятно, что она у него занимается отсосом.
  • Ссс Ууук
    Ну цей звільнився, а корабельна сосна залишилась для наступника. В чому новина???😂😂
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини