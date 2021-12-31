Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі. ФОТОрепортаж
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Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи за версією сайту Europe Best Destinations.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті.
Повідомляється, що київська новорічна ялинка посіла 13 сходинку рейтингу, між ялинками з Польщі та Італії. Популярний серед туристів з усього світу сайт відзначив, що київська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.
На сайті зазначається, що Київ є чудовим місцем для поїздки на різдвяні та новорічні свята, а також той факт, що у місті працюють одразу декілька різдвяних ярмарків.
Найгарніша ялинка стоїть на мальтійському острові Гоцо. На другому і третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.