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Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі. ФОТОрепортаж

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Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи за версією сайту Europe Best Destinations.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті.

Повідомляється, що київська новорічна ялинка посіла 13 сходинку рейтингу, між ялинками з Польщі та Італії. Популярний серед туристів з усього світу сайт відзначив, що київська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 01

На сайті зазначається, що Київ є чудовим місцем для поїздки на різдвяні та новорічні свята, а також той факт, що у місті працюють одразу декілька різдвяних ярмарків.

Найгарніша ялинка стоїть на мальтійському острові Гоцо. На другому і третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.

Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 02
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 03
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 04
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 05
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 06
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 07
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 08
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 09
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 10
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 11
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 12
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 13
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 14
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 15
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 16
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 17
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 18
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 19
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 20
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 21
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 22
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 23

Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 24
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 25
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 26
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 27
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 28

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Топ коментарі

  • Raisa Lenfer
    З Новим Роком, хай згинуть всі вороги України, хай захистить Пресвята Діва Марія наших Воїнів. Слава Україні! Героям Слава!
  • Dust
    З Новим ром, Європейська Україно !!!!!!!!!!!!!
  • Eugene Boyko 262dcec8
    З Новим роком, Україно-мати!
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