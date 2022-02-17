Меморіальну дошку воїну 81-ї ОАеМБр Олександру Глушку, вбитому російським снайпером на Донбасі, відкрили на Полтавщині. ФОТОрепортаж
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За ініціативи Полтавського обласного ТЦК та СП, за сприяння Полтавського районного ТЦК та СП, депутатського корпусу Полтавської обласної ради та спілки воїнів-інтернаціоналістів Полтавського району (зокрема Олександра Левчука) і дякуючи Новоселівській громаді та жителям Рунівщини було відкрито меморіальну дошку солдату Глушку Олександру Вікторовичу.
Олександр Глушко народився в Рунівщині, проживав у Полтаві разом з сім’єю. 11 лютого 2021 року солдат Глушко загинув від кулі ворожого снайпера при виконанні обов’язків військової служби неподалік селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області.
Меморіальну дошку відкрили на фасаді школи, в якій навчався Олександр, в рідному селі Рунівщина. На заході, крім вище перелічених посадових осіб, були присутні рідні, знайомі, співслужбовці і односельці Олександра Глушка", - зазначається у повідомленні.