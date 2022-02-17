На україно-молдовському кордоні стартувало будівництво Ямпільського мосту, - "Укравтодор". ФОТО

Стартувало масштабне будівництво Ямпільського мосту на україно-молдовському кордоні.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

"Підготовчі роботи на одному із флагманів програми Велике будівництво завершені. Підрядна організація починає зводити мостовий перехід через ріку Дністер поблизу Ямполя", - йдеться у повідомленні.

Мостовий перехід через ріку Дністер стане довгоочікуваною альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць", котра давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав.

"Новий міст через Дністер стане ключовим об’єктом транспортного коридору Київ – Кишинів та найкоротшим шляхом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки", - зазначили у відомстві.

Довжина споруди сягне 1409 метрів, а максимальна висота опор (їх буде 24) – 50 метрів, це на десять метрів вище стандартного 12-поверхового будинку. Також тут передбачено спорудження сучасного спільного пункту пропуску.

Будівництво Ямпільського мосту здійснюється за моделлю "design-build" за найсучаснішими методами та технологіями виконання робіт. Для буріння паль використовують новітні потужні бурові установки Bauer із глибиною буріння до 50 метрів. Вже пробурено та забетоновано 12 паль, які будуть фундаментом майбутніх опор мосту (на одну опору потрібно 15 паль).

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Також на території будівництва завершено монтаж заводу бетонних виробів, виробнича потужність якого сягає 113 м³ на годину. Це гарантуватиме безперебійну роботу на об’єкті упродовж всього року.

В "Укравтодорі" зазначили, що повномасштабний комплекс будівельних робіт на об’єкті стартуватиме вже на початку весни із настанням сприятливих погодних умов. Прогнозують, що у піковий період на проєкті, який реалізується за програмою "Велике будівництво", буде задіяно близько 500 працівників та більше ніж 100 одиниць спецтехніки.

"Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань. З іншої сторони він примкне до молдовської траси М2 Кишинів – Сорока", - додали в "Укравтодорі".

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів про плани щодо будівництва у межах програми президента першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне.

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