Група депутатів та іноземних журналістів потрапила під обстріл військ РФ у районі Світлодарська. ВІДЕО+ФОТО

Народні депутати і представники закордонних ЗМІ, які прибули в зону проведення Операції об'єднаних сил, потрапили під обстріл і були евакуйовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомила спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Вона написала: "Народні депутати від "Слуги Народу" спільно з представниками закордонних ЗМІ побували на позиціях українських сил у районі Світлодарська.



Народні депутати поспілкувалися з військовими щодо оперативної обстановки та щодо загострення, яке спостерігається протягом останніх днів. За словами військовослужбовців, ситуація складна, але повністю контрольована.



Також представники "Слуги Народу" передали одному із підрозділів ЗСУ дрон, необхідний для виконання завдань в зоні ООС".

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Пізніше вона додала: "На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття".

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