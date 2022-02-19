Літак з канадською зброєю прибув в Україну. ФОТО

Україна отримала від Канади гвинтівки, кулемети з оптичними прицілами, прилади нічного бачення та спостереження, військову техніку.

Про це повідомив Резніков в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Аніта Ананд (міністр національної оборони Канади. - Ред.) окреме дякую вам", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував постачання Києву летального озброєння на суму CAD7,8 млн, або $6,1 млн.

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