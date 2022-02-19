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Літак з канадською зброєю прибув в Україну. ФОТО

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Україна отримала від Канади гвинтівки, кулемети з оптичними прицілами, прилади нічного бачення та спостереження, військову техніку.

Про це повідомив Резніков в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Аніта Ананд (міністр національної оборони Канади. - Ред.) окреме дякую вам", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував постачання Києву летального озброєння на суму CAD7,8 млн, або $6,1 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада відправить до України партію стрілецької зброї 21 лютого, - міністр оборони Ананд

Літак з канадською зброєю прибув в Україну 01
Літак з канадською зброєю прибув в Україну 02

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Топ коментарі

  • Яукр
    Радійте рузькі мамки, ці подарунки для ваших виродків-200
  • Александр Петров 933aff40
    Чем больше привезут,тем лучше.
    Канада лучший друг Украины уже давно.
  • Наталья Негуляева 3d1a3bae
    Дякуєм!
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