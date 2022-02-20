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Українській воїн Денис Кононенко загинув 19 лютого на Донбасі під час мінометного обстрілу. ФОТО

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19 лютого, в районі зони Операцій Об'єднаних Сил, о 12.40 внаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих під час мінометного обстрілу, загинув Денис Юрійович Кононенко, 30.06.1987 року народження, уродженець міста Тульчин Вінницької області, військовослужбовець, водій мотопіхотної роти одного з підрозділів Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ.  про це йдеться на офіційному сайті Тульчинської міської територіальної громади.

"О 12:40 під час міноментного обстрілу у зоні проведення Операції Об’єднаних сил водій мотопіхотної роти 34-річний Денис Кононенко отримав осколкові поранення, які виявились несумісні із життям. Народився Денис Юрійович Кононенко 30 червня 1987 року. Був призваний 02.06.2020 р. Тульчинським РВК Вінницької обл. У Тульчині у Дениса залишились батьки та син 2008 року народження. Тульчинська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким захисника України.", - зазначається у повідомленні.

Більш детальна інформація, а також дата та час прощання будуть повідомлені додатково.

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Українській воїн Денис Кононенко загинув 19 лютого на Донбасі під час мінометного обстрілу 01
Українській воїн Денис Кононенко загинув 19 лютого на Донбасі під час мінометного обстрілу 02

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