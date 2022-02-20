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Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

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П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною разом із учасниками Революції Гідності, родинами загиблих на Майдані, ветеранами і волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

Петро та Марина Порошенки взяли участь у панахиді за загиблими та поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні.

"Сьогодні в такий величний для всієї України день ми молимося за душі загиблих Героїв Небесної Сотні. Вічна і світла пам’ять всім. І ми ніколи їх не забудемо. І ніколи не пробачимо їхніх убивць", – говорить Марина Порошенко.

"Аж не віриться, що пройшло 8 років з цих трагічних і великих подій Революції Гідності. Герої Небесної Сотні, які віддали своє життя, відіграли значну роль в історії України", – сказав Петро Порошенко журналістам.

Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 01
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 02
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 03
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 04
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 05
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 06
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 07
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 08

"8 років український народ веде боротьбу за збереження нашої святої великої України", – нагадав п’ятий президент.

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"Путін два роки тому виторгував "беркут", який мав сидіти у в‘язниці, для того, щоб врятувати цих злочинців і негідників. І недарма зараз Путін підтягнув під кордони України величезне військо для вторгнення, знищення України та вбивства українців. Але Україна вже інша. І українці вже інші. І армія наша інша", – переконаний Порошенко.

"Ми захистимо Україну. Сьогодні ми говоримо це тут, на цьому святому місці, де віддали своє життя Герої Небесної Сотні. А після цього віддали життя тисячі захисників України лише за те, щоб ми з вами мали право будувати українську державу, європейську державу і повернути Україну в європейську родину народів. Я вірю, що саме так і буде", – додав Порошенко.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Нормальный президент и человек живых людей не боится. Респект.
  • Ksenia VB
    Вони першими прийняли бій з росією.
    Вічна слава ГЕРОЯМ !
  • Scorpman Y
    зебіл, нагадаю:
    командував вбивцями людей на Майдані - нинішній заступник голови ОП(Г) зеленського...
    Теж квіти принесе як зеленський?

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