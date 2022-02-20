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Війська РФ 19 лютого вели масовані обстріли на Донбасі, застосовуючи важку артилерію. Зафіксовано понад 900 попадань лише із крупнокаліберної зброї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

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19 лютого внаслідок російських обстрілів загинули смертю Героїв двоє українських воїнів, четверо зазнали поранення. На фронті фіксувалися масовані обстріли.

Про це у своєму відеострімі заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Третю добу продовжуються терористичні обстріли Донбасу, Росія наносить удар за ударом по українських позиціях, сьогодні обстріли були безпрецедентними за своїми масштабами. Станом на 21.00 за офіційними даними наших військових, зафіксовано 103 обстріли з боку російських агресорів. Це сотні боєприпасів. Сьогодні зафіксовано понад 900 попадань тільки з крупнокаліберної зброї по український землі. Обстріли йдуть по всій лінії фронту, сьогодні вони стали більш інтенсивними. Противник застосовував артилерію, гаубиці калібру 152 мм, танки, переважно застосовувалися гаубиці 122-мм та міномети 122-мм", - заявив журналіст.

"Ми змушені відповідати. Українські війська не можуть подавити всі вогневі точки ворога, так як росіяни розміщують їх у населених пунктах, вони намагаються спровокувати обстріли населених пунктів українськими військовими. Але досі ніяких інцидентів з українського боку немає, наші б'ють точно в ціль, а ворог стріляє абикуди, однак щільність вогню зросла", - додав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби війська РФ 136 разів відкривали вогонь на Донбасі: 2 українських воїнів загинули, 4 - поранені, один отримав бойову травму, - штаб ООС

Війська РФ 19 лютого вели масовані обстріли на Донбасі, застосовуючи важку артилерію. Зафіксовано понад 900 попадань лише із крупнокаліберної зброї, - Бутусов 01

За оцінками Бутусова, на Донбасі наразі відбувається ескалація бойових дій.

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Топ коментарі

  • Ivan Pidbujpata
    Тут в голову только одна мысль приходит в связи с маниакальным желанием Зеленского получить «твердые доказательства» от США в том, что Кремль собирается напасть на Украину.


    Дело в том, что в Кремле работает высокопоставленный агент ЦРУ, который не только присутствует на секретных совещаниях, но и сливает всю информацию от туда по надежному источнику коммуникации практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

    В Кремле панически хотят узнать кто это и потому накручивают ОПу Зеленского на такие заявления о «доказательстве из самого надежного источника».

    А источник такой, что его голыми руками взять не получается, в Кремле нужны именно «самые надежные доказательства, лучше всего от ЦРУ».

    Я бы на месте ЦРУ подсунул бы в этот момент заявление, что это, например Шойгу или кто-то еще важный из Совбеза. Ну и посмотрел бы, что там потом начнется. С чипсами и пивом )

    Виктор Шевчук
  • Deodar Revolution
    самое интересное - если агент ЦРУ это действительно Шойгу
  • Strix Alucо
    Олимпиада заканчивается через несколько часов. Нужно быть максимально готовыми к большим неприятностям.
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