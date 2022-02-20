Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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20 лютого, на вулиці Інститутській у Києві, громадяни вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Акція розпочалася о 10 годині. Після виконання державного гімну представники різних українських церков провели панахиду за загиблими.
Після цього учасники акції поклали квіти до пам’ятних знаків, присвячених Героям Небесної Сотні та подіям Революції Гідності.
Фото, відео - Олег Богачук