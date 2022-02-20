Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 лютого, на вулиці Інститутській у Києві, громадяни вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Акція розпочалася о 10 годині. Після виконання державного гімну представники різних українських церков провели панахиду за загиблими.

Після цього учасники акції поклали квіти до пам’ятних знаків, присвячених Героям Небесної Сотні та подіям Революції Гідності.

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Фото, відео - Олег Богачук