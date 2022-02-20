Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Мар'їнки. ФОТОрепортаж
16 49928
Російські окупанти знову порушують режим тиші у Донецькій області, внаслідок обстрілів пошкоджені будинки у селі Побєда та місті Залізне.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
За оперативною інформацією, вранці стався інтенсивний обстріл околиць Мар'їнки - снаряди російської важкої артилерії долітали до школи-інтернату.
Крім того, сьогодні зранку було зруйновано 4 будинки у селі Побєда.
А з боку Горлівки окупанти ведуть обстріл міста Залізне — 2 снаряди влучили в приватний будинок, пошкодили вікна, дах та одну кімнату.
"На щастя, станом на цю мить жертв немає. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу", - зазначив очільник області.