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Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Мар'їнки. ФОТОрепортаж

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Російські окупанти знову порушують режим тиші у Донецькій області, внаслідок обстрілів пошкоджені будинки у селі Побєда та місті Залізне.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

За оперативною інформацією, вранці стався інтенсивний обстріл околиць Мар'їнки - снаряди російської важкої артилерії долітали до школи-інтернату.

Крім того, сьогодні зранку було зруйновано 4 будинки у селі Побєда.

Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 01
Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 02
Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 03
Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 04
Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 05

А з боку Горлівки окупанти ведуть обстріл міста Залізне — 2 снаряди влучили в приватний будинок, пошкодили вікна, дах та одну кімнату.

"На щастя, станом на цю мить жертв немає. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу", - зазначив очільник області.

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Топ коментарі

  • Папєрєднік
    У кацапів у крові не будувати , а знищувати. Це повинні розуміти навіть ваші діти!
  • Женя-Женя
    це повинен розуміти весь світ
  • Мобильный крематорий
    Кацап - это паразит на теле планеты.
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