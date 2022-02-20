В ОП повідомили деталі зустрічей Зеленського у Мюнхені. ФОТОрепортаж

У межах участі у 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами інших держав та міжнародних інституцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Глави держави.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, що відбулася на полях 58-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки у суботу, обговорив останні події навколо Україні й на сході, а також кроки в межах мирного врегулювання та активізацію роботи всіх переговорних форматів.

"Ми поділяємо бачення мирного процесу. А саме – політико-дипломатичний шлях відновлення миру й стабільності", – сказав Зеленський.

Президент подякував США за постійний діалог і зусилля, які вживаються з метою недопущення нової ескалації.

Водночас він наголосив на необхідності запровадження превентивного пакета стримування РФ та напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій для Української держави.

Окрема увага, за даними ОП, під час зустрічі була приділена перспективам подальшої співпраці у сфері зміцнення обороноздатності України, а також надання безпекової допомоги.

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Зокрема, Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Володимир Зеленський подякував йому за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а також за надану британською стороною допомогу для зміцнення обороноздатності нашої держави.

"У нинішній непростий час дуже важливо, хто на цьому шляху поруч з Україною. Важливо, що є такі справжні надійні й потужні, не теоретичні, а предметні друзі, як Велика Британія", – сказав Глава держави.

Він поінформував Бориса Джонсона про інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій та масштабну кампанію дезінформації з боку РФ з метою виправдання подальшої ескалації та агресії.

"Це дуже небезпечний момент нашої історії. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це буде катастрофою для Європи, для України й для самої Росії. Я вважаю, що кожен на цій конференції прагне до єднання, підтримки та солідарності з Україною", – наголосив Прем'єр-міністр Великої Британії.

Президент також ознайомив очільника британського уряду з останніми ініціативами нашої держави щодо активізації процесу мирного врегулювання.

"Наша позиція є чіткою й незмінною. Абсолютним пріоритетом для нас залишається врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом", – сказав Володимир Зеленський.

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У межах зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом Президент відзначив важливість надання союзниками та партнерами конкретної допомоги, зокрема у сфері зміцнення обороноздатності України, з огляду на безпрецедентні безпекові виклики.

У контексті деескалації та стабілізації ситуації співрозмовники обговорили питання запровадження превентивного пакету стримування РФ.

Крім того, Зеленський і Шольц обговорили питання лідери мирного врегулюванню в межах наявних переговорних форматів, насамперед Нормандського.

Глава держави також провів зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і ознайомив її з розвитком актуальної безпекової ситуації навколо України, останніми подіями на сході держави, а також з ініціативами України щодо активізації процесу мирного врегулювання.

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За інформацією ОП, сторони підтвердили відданість політико-дипломатичним зусиллям з метою розблокування мирного процесу, відновлення стабільності та запобігання можливій ескалації російської агресії.

"Сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки є сильна підтримка незалежності та суверенітету України", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський подякував за фінансову підтримку, яку надає Україні Європейський Союз. Співрозмовники домовилися про виділення першого траншу нової програми макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

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Глава держави також зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Кирилом Петковим і поінформував його про поточну безпекову ситуацію навколо нашої країни.

"Ми усвідомлюємо всі ризики й готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Але за жодних умов не піддамося на провокації", – наголосив Президент.

Сторони обговорили перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України. Важливим кроком у реалізації цих завдань стало укладення з Болгарією спільної Декларації про підтримку європейської перспективи України.

Володимир Зеленський відзначив значний потенціал для розвитку двосторонніх відносин з Болгарією і зауважив, що Україна в цьому дуже зацікавлена.

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Під час зустрічі з президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом Володимир Зеленський відзначив успішну взаємодію України з цією фінансовою інституцією, а також подякував за багаторічну підтримку нашої країни. Сторони обговорили подальші напрями збільшення участі Світового банку у забезпеченні стійкості фінансового сектору України.

Девід Малпасс підтвердив надання невідкладної фінансової підтримки у розмірі 350 млн дол. США на поточні реформи та важливі проекти. Також було підтверджено зацікавленість у подальшому реформуванні та модернізації Укрзалізниці, термомодернізації житлових будинків, підвищенні енергоефективності житла в Україні.