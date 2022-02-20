Віче "Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні" відбувається на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 лютого – день пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня о 16.30 українці зібралися на Майдані для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Проросійський режим Януковича цинічно і жорстоко розстріляв учасників Революції Гідності. Герої Небесної Сотні віддали своє життя за незалежність України, за європейське майбутнє, за свободу. Сьогодні ворог знову хоче забрати нашу свободу та знищити нашу державу. Шляхом збройного шантажу Москва вимагає від нас капітуляції та відмови від євроатлантичного курсу. Таким чином Путін хоче отримати реванш за поразку проросійського режиму Януковича та повернути Україну під свій контроль. Але українці чинитимуть опір і агресору, і всім спробам капітуляції", - зазначають оргнанізатори акції.

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20 лютого 2014 року, згідно з українським законодавством, є також днем початку російської агресії. Росія почала війну з вбивств Героїв Небесної Сотні. Зафіксовані беззаперечні факти участі спецпризначенців та спецслужб Росії у розправі над Майданом.

"Революція Гідності врятувала Україну від російської окупації. Тепер час знову дати відсіч агресії Кремля та захистити надбання Майдану рясно политі кров'ю Героїв", - йдеться в анонсі.

ВІДЕО та ФОТО: Богачук Олег