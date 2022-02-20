Вивезені до РФ мешканці окупованого Донбасу дві доби залишаються в автобусах, бо місця тимчасового розміщення зачинені, - Денісова. ФОТОрепортаж
На цьому наголошує уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну у неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити - зачинені.
У порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частину евакуйованих громадян України було розміщено у спортивній залі м. Таганрога Ростовської області", - вказує Денісова.
Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови перебування громадян України в РФ, надати необхідну допомогу, в тому числі безкоштовні юридичні консультації та гуманітарну допомогу.
Також Денісова звернулася до генерального комісара УВКБ ООН і світової спільноти "щодо негайного реагування на факти порушення РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта".