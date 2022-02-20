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Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У столиці пройшли заходи вшанування героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, після віче на Майдані Незалежності біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників відбулася міжконфесійна панахида, а згодом - із трьох локацій на алеї Героїв Небесної Сотні в небо "злетіли" 100 променів.

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 01
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 02

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Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 03
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 04
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 05

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Інсталяція, яку традиційно запалюють щороку 20 лютого, за задумом авторів, символізує душі загиблих Героїв, які здіймаються у небеса. Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди.

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 06
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 07
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 08
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 09

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Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 10
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 11
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 12
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 13

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Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 14
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 15
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 16

Уздовж алеї обабіч дороги запалені також жовті й блакитні лампадки.

Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 17
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 18
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 19
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 20
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 21
Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні 22
Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, в Україні 20 лютого - День пам’яті Героїв Небесної Сотні.

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