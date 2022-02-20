Промені гідності засяяли в Києві на честь Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У столиці пройшли заходи вшанування героїв Небесної Сотні.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, після віче на Майдані Незалежності біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників відбулася міжконфесійна панахида, а згодом - із трьох локацій на алеї Героїв Небесної Сотні в небо "злетіли" 100 променів.
Інсталяція, яку традиційно запалюють щороку 20 лютого, за задумом авторів, символізує душі загиблих Героїв, які здіймаються у небеса. Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди.
Уздовж алеї обабіч дороги запалені також жовті й блакитні лампадки.
Нагадаємо, в Україні 20 лютого - День пам’яті Героїв Небесної Сотні.