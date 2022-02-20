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Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу. ФОТОрепортаж

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У селищі Новогнатівка Донецкьої області російські окупаційні війська пошкодили 14 будинків мирних жителів, два з яких не підлягають відновленню. Крім того, жителі селища залишилися без електроенергії та газового постачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"Під час обстрілу сьогодні вночі селища Новогнатівка Волноваського району Донецької області було пошкоджено 14 будинків мирних жителів, два з яких відновленню не підлягають", - написав Каплін.

Він додав, що також уламками пошкоджено один цивільний автомобіль, лінії електропередач і газопровід, уламками пошкоджено також трансформатор.

Жителі цього селища залишилися без електроенергії та газового постачання.

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"У цьому зв’язку температура в будинках падає, люди не можуть приготувати їжу. Осколками пошкоджено фасад, трубу від димоходу і покрівлю фельдшерського пункту. Близько двадцяти людей, включаючи дітей, провели ніч у необладнаному бомбосховищі, яке розташоване в підвалі Новогнатівської школі", - розповів Каплін.

За його словами, це другий масований обстріл Новогнатівки з мінометів та артилерії за останні дві доби. Минулої ночі під час обстрілу цього населеного пункту постраждали 19 домогосподарств, а в будівлі школи вибуховою хвилею повибивало шибки.

Команда Гуманітарної місії "Проліска" сьогодні побувала на місці обстрілу, і сім'ям, чиї будинки постраждали під час обстрілу, було видано матеріали для екстрених ремонтів.

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Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 01
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 02
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 03
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 04
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 05
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 06
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 07
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 08
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 09
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 10
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 11
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 12
Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу 13

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Топ коментарі

  • olele
    Роман Москаль@RomanMoskal70

    41 мин



    Просто сьогодні з людиною говорив.
    Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
    В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
    Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
    Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
  • Злий Грицько
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Смердючій мордор повинен бути зруйновано вщент...
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