Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.
"Під час обстрілу сьогодні вночі селища Новогнатівка Волноваського району Донецької області було пошкоджено 14 будинків мирних жителів, два з яких відновленню не підлягають", - написав Каплін.
Він додав, що також уламками пошкоджено один цивільний автомобіль, лінії електропередач і газопровід, уламками пошкоджено також трансформатор.
Жителі цього селища залишилися без електроенергії та газового постачання.
"У цьому зв’язку температура в будинках падає, люди не можуть приготувати їжу. Осколками пошкоджено фасад, трубу від димоходу і покрівлю фельдшерського пункту. Близько двадцяти людей, включаючи дітей, провели ніч у необладнаному бомбосховищі, яке розташоване в підвалі Новогнатівської школі", - розповів Каплін.
За його словами, це другий масований обстріл Новогнатівки з мінометів та артилерії за останні дві доби. Минулої ночі під час обстрілу цього населеного пункту постраждали 19 домогосподарств, а в будівлі школи вибуховою хвилею повибивало шибки.
Команда Гуманітарної місії "Проліска" сьогодні побувала на місці обстрілу, і сім'ям, чиї будинки постраждали під час обстрілу, було видано матеріали для екстрених ремонтів.