Снаряди військ РФ пошкодили 14 будинків у Новогнатівці, жителі селища лишилися без світла та газу. ФОТОрепортаж

У селищі Новогнатівка Донецкьої області російські окупаційні війська пошкодили 14 будинків мирних жителів, два з яких не підлягають відновленню. Крім того, жителі селища залишилися без електроенергії та газового постачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"Під час обстрілу сьогодні вночі селища Новогнатівка Волноваського району Донецької області було пошкоджено 14 будинків мирних жителів, два з яких відновленню не підлягають", - написав Каплін.

Він додав, що також уламками пошкоджено один цивільний автомобіль, лінії електропередач і газопровід, уламками пошкоджено також трансформатор.

Жителі цього селища залишилися без електроенергії та газового постачання.

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"У цьому зв’язку температура в будинках падає, люди не можуть приготувати їжу. Осколками пошкоджено фасад, трубу від димоходу і покрівлю фельдшерського пункту. Близько двадцяти людей, включаючи дітей, провели ніч у необладнаному бомбосховищі, яке розташоване в підвалі Новогнатівської школі", - розповів Каплін.

За його словами, це другий масований обстріл Новогнатівки з мінометів та артилерії за останні дві доби. Минулої ночі під час обстрілу цього населеного пункту постраждали 19 домогосподарств, а в будівлі школи вибуховою хвилею повибивало шибки.

Команда Гуманітарної місії "Проліска" сьогодні побувала на місці обстрілу, і сім'ям, чиї будинки постраждали під час обстрілу, було видано матеріали для екстрених ремонтів.

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