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"Ми не віддамо Україну": Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У неділю, 20 лютого, тисячі жителів Одеси вийшли на Марш єдності, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто й країну від можливого нападу агресора.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Всі учасники мирного маршу прийшли з українською символікою. Вони стартували опівдні від Соборної площі та через Дерибасівську пройшли до пам'ятника Дюку де Рішельє.

Учасники маршу розгорнули Прапор України на Потьомкінських сходах.

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За словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність, пише "Радіо свобода".

"Політичні та інші організації вийшли і об’єднались, щоб продемонструвати що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і Національний корпус, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо", – заявила Михайленко.

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Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 01
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 02
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 03
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 04
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 05
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 06
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 07
Ми не віддамо Україну: Тисячі людей вийшли на Марш єдності в Одесі 08

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Символічне відео з Одеси. Маленька дівчинка на плечах у батька скандує "Україна понад усе!"... люди підхоплюють.
    https://twitter.com/evhen_n/status/1495445265544798210
  • Zelya Vsyo
    "Именно в славном Украинском городе Одесса захлебнулась собственной кровью и желчью прокаженная "рузкая весна".
    При всем моем уважении к тем, кто сражался и сражается с }{уйловским фашизмом доныне, я должен признать (и мы все должны), что впервые организованный отпор георгиевская фашня получила именно в Одессе, благодаря чему сегодня этот южный Украинский город живет полноценной мирной жизнью.
    Благодаря чему безумная идея «Большой Новороссии» так и осталась на бумаге. Благодаря чему вонючий рыгоанальный ЗЭК Хам так и остался в Ростове ломать шариковые ручки, а не уселся в рашистский обоз. «Русская весна» сгорела на работе."
    Из просторов Интернета, 2015 год.
  • Бандерівець
    Одеса молодці!

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