Завтра в Києві попрощаються із загиблим внаслідок російського обстрілу розвідником 30-ї ОМБр Антоном Сидоровим. ФОТО

Завтра, 22 лютого, у місті Київ о 10.00 за адресою: вул. Жилянська, 4 (Свято-Троїцький Храм) розпочнеться церемонія відспівування Антона Олеговича Сидорова (позивний Варяг), 04.01.1987 року народження, уродженця Києва, капітана, начальника розвідки 3-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 лютого близько 07.00 в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, яке отримав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.