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Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Рівному сьогодні під час сесії міської ради побили екс-депутата Верховної ради від партії ВО "Свобода", а нині депутата від цієї ж політичної сили Олега Осуховського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на місцеве видання rivnenews.

Бійка сталася під час виступу активіста Романа Коваля, який виступив проти зміни керівництва Рівненської міської лікарні. Зазначимо, що цього питання у порядку денному сесії взагалі не було. У цей час до трибуни підбігли депутати від ВО "Свобода" і зав’язалася бійка, у якій взяли участь близько 20-ти людей.

За даними ЗМІ, у бійці взяли участь так звані "тітушки", які невідомо чому з'явилися на сесію.  

Розборонити обидві сторони конфлікту вдалося за допомогою поліції та громадського формування з охорони здоров’я. Однак, під час бійки постраждав ексдепутат ВР Олег Осуховський, якому розбили брову.

Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 01
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 02
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 03
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 04
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 05
Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського 06

Наразі, у роботі сесії Рівненської міської ради оголошено перерву.

Зазначимо, що 21 лютого 2022 року згідно з порядком денним, під час позачергового засідання Рівненської ради мало розглядатися два питання: фінансування тероборони міста та звернення до президента України щодо санкцій для народних депутатів та посадовців, які покинули Україну в момент російської загрози. Через конфлікт, який розпочали тітушки, сесія міської ради так і не розпочалася і кошти на тероборону так і не виділили.

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Топ коментарі

  • Візор Гук
    Рівненщина після появи там бурштинової мафії перетворилася в бандитське кубло, ракова пухлина розрослася і переходтить у метастази.
  • Олександр Деркач a4302971
    Ну ось "Сволота" знову на руку агресора зіграла. Ще є докази, що вони зараз зовсім не ті за кого себе видавали. Останнім часом представників цієї..партії (про керовництво я вже мовчу) відсутні на деяких патріотичних заходах, які вони не пропускали ще 2-3 роки тому..Манкурти!
  • igor dfggeyewy
    Свобода пертворилась в прихвоснів будь якої влади!!! Головне щоб поближче до корита. Треба Медведчукові телеканал, та не питання. Тягнибок з Кривецьким на тарілоці канал принесли Медведчукові. Не розумію тих патріотів, які голосують за рекетирсько-маргінальну партію Свобода!!!
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