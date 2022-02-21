Під час сесії Рівненської міськради побили екснардепа Осуховського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Рівному сьогодні під час сесії міської ради побили екс-депутата Верховної ради від партії ВО "Свобода", а нині депутата від цієї ж політичної сили Олега Осуховського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на місцеве видання rivnenews.

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Бійка сталася під час виступу активіста Романа Коваля, який виступив проти зміни керівництва Рівненської міської лікарні. Зазначимо, що цього питання у порядку денному сесії взагалі не було. У цей час до трибуни підбігли депутати від ВО "Свобода" і зав’язалася бійка, у якій взяли участь близько 20-ти людей.

За даними ЗМІ, у бійці взяли участь так звані "тітушки", які невідомо чому з'явилися на сесію.

Розборонити обидві сторони конфлікту вдалося за допомогою поліції та громадського формування з охорони здоров’я. Однак, під час бійки постраждав ексдепутат ВР Олег Осуховський, якому розбили брову.













Наразі, у роботі сесії Рівненської міської ради оголошено перерву.

Зазначимо, що 21 лютого 2022 року згідно з порядком денним, під час позачергового засідання Рівненської ради мало розглядатися два питання: фінансування тероборони міста та звернення до президента України щодо санкцій для народних депутатів та посадовців, які покинули Україну в момент російської загрози. Через конфлікт, який розпочали тітушки, сесія міської ради так і не розпочалася і кошти на тероборону так і не виділили.

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