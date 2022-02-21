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Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай

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Роботу Луганської теплоелектростанції в м. Щастя Луганської області призупинено через пошкодження всіх ліній електропередач, що відходять від неї. Це сталось внаслідок інтенсивного обстрілу н.п.Щастя з боку військ РФ.

Про це голова обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено!", - зазначив він.

Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай 01

Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай 02

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Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    а что по этому поводу думает абизяна абхазская? не сильно нагнетаем?
  • oleg1966
  • oleg1966
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