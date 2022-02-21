Луганську ТЕС у Щасті зупинено, через обстріли військ РФ пошкоджено всі ЛЕП, – голова обладміністрації Гайдай

Роботу Луганської теплоелектростанції в м. Щастя Луганської області призупинено через пошкодження всіх ліній електропередач, що відходять від неї. Це сталось внаслідок інтенсивного обстрілу н.п.Щастя з боку військ РФ.