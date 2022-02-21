Жителі Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку військ РФ, - Донецька ОДА. ФОТО

Понад 350 жителів Зайцевого та Миронівського залишаються без електрики через обстріл з боку окупантів.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

У неділю, 20 лютого, російські окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту у Бахмутському районі. Зокрема, у Зайцевому снаряди влучили у покинутий житловий будинок, на хуторі Миронівському — перебили високовольтну лінію електропередач.

"На щастя, постраждалих немає. Але Зайцеве та Миронівський (а це понад три з половиною сотні людей!) досі залишаються без електрики, бо ремонтники не можуть почати роботи без гарантій дотримання режиму тиші. Це — один із численних прикладів того, як Росія останніми днями порушує мінські домовленості. Вимагаємо від РФ зупинити ескалацію та припинити тероризувати мирне населення!", - наголосив Кириленко.

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