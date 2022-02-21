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Оголошено в розшук "командира" російських найманців, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині, - СБУ. ФОТО

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Оголошено в розшук "командира" російських найманців, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка СБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань РФ на сході нашої держави. Під час слідчо-оперативних дій ідентифіковано особу командира диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, яка брала участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у Волноваському районі Донеччини у 2014-2016 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що командиром ворожих диверсантів є мешканець тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. До лав бойовиків він приєднався у липні 2014 року. Там пройшов "курс" бойової та спеціальної підготовки.

Зазначається, що наразі зловмисник переховується від правосуддя на території ОРДЛО.

Оголошено в розшук командира російських найманців, які вели прицільний вогонь по українських військових на Донеччині, - СБУ 01

"Встановлено, що до складу ворожого підрозділу входили професійні снайпери, які пройшли спецпідготовку під керівництвом інструкторів з РФ. За даними слідства, вони здійснювали прицільний обстріл українських позицій у районах Богданівки, Петрівського, Старогнатівки та Вікторівки. Крім того, учасники групи здійснювали збір розвідданих про дислокацію підрозділів Збройних Сил України на території регіону. Отриману інформацію передавали представникам спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Засудженого оголошено у розшук.

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    "оголошено в розшук" и пикселизированная морда... ндааа
  • буков
    А як його розпізнати якщо ви писок замазали?
  • Перехватчик
    А морда заретуширована,чтобы легче найти было?
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